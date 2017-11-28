В Совфеде прокомментировали введение ежемесячной выплаты за рождение первенца

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Первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Людмила Кононова прокомментировала введение в России с января 2018 года ежемесячной выплаты на рождение первенца, сумма которой составит около 10,5 тысяч рублей.

"Установление ежемесячной денежной выплаты крайне важно, поскольку если мы говорим про адресность, то наименее обеспечены у нас молодые семьи. Зачастую это студенты, которые учатся и могут лишь частично трудиться или только начали свою трудовую деятельность. Их надо поддерживать в первую очередь", − рассказала она в разговоре с RT.

Также сенатор подчеркнула важность поручения Владимира Путина проработать график реконструкции детских поликлиник.

Ранее сообщалось, что российские семьи смогут получать ежемесячную выплату на рождение первенца. С таким предложением выступил Владимир Путин в рамках заседания координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

Размер пособия будет определяться исходя из размера прожиточного минимума ребенка в каждом конкретном регионе. Отмечалось, что выплата на рождение первенца будет адресной и составит в 2018 году в среднем 10 523 рубля, в 2019 году – 10836 рублей, а в 2020 году – 11 143 рубля.

Нововведение начнет действовать в январе 2018 года. По предварительным оценкам, на программу планируют израсходовать 144,5 миллиарда рублей в течение трех лет.