В Москве на 100 тысяч сократилось количество инвалидов

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Количество инвалидов в Москве за 2017 год снизилось более чем на 100 тысяч человек. Сейчас в столице проживает более 1,1 миллиона инвалидов, в том числе 39,5 тысячи детей-инвалидов.

Как отметила замглавы столичного департамента труда и соцзащиты населения Татьяна Полякова, положительной динамики удалось добиться благодаря проводимым реабилитационным и медицинским мероприятиям, сообщает Агентство "Москва".

Число инвалидов трудоспособного возраста, по данным Поляковой, составляет в Москве порядка 228 тысячи человек.

Ранее Сергей Собянин поручил доработать проект программы электронных сертификатов для инвалидов и учесть в них реальную стоимость предоставляемых технических средств реабилитации.