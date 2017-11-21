Собянин поручил доработать проект программы электронных сертификатов инвалидов

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил доработать проект программы электронных сертификатов для инвалидов и учесть в них реальную стоимость предоставляемых технических средств реабилитации.

"Вы рассчитайте еще дополнительно, помониторьте цены, посмотрите, какие товары закупаются в магазинах инвалидами. И внесите предложения, чтобы мы максимально приблизились к розничной цене, не оптовой цене, по которой вы закупаете, а к рознице: с учетом НДС, с учетом торговой надбавки, пусть не в полном объеме, но это должно быть адекватно", − сообщил он в ходе заседания президиума правительства столицы.

В свою очередь замруководителя департамента труда и социальной защиты населения города Ольги Грачева отметила, что на сегодняшний день город обеспечивает инвалидов техническими средствами реабилитации на 90 процентов, это происходит за счет средств федерального бюджета и средств города. "Надеемся, что в следующем году нам удастся перейти на 100 процентов обеспечения за счет дополнительного финансирования, которое заложено в проект бюджета Москвы", − добавила она.

Она также напомнила, что обеспечение инвалидов в виде технических средств реабилитации на основе сертификата поддерживается на федеральном уровне.