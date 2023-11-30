Адвокат треш-блогера Хилми Форкса опроверг его арест

Фото: телеграм-канал SHOT

Треш-блогер Хилми Форкс (настоящая фамилия Олейник) находится дома под подпиской о невыезде, сообщил телеканалу "360" его адвокат Константин Ерохин.

Таким образом он опроверг информацию об аресте своего подзащитного. По его словам, блогер сейчас находится дома, поэтому каких-то претензий к нему нет.

"Это непроверенная информация. Он находится на подписке. Никто меру пресечения ему не меняет", – заявил адвокат.

Он уточнил, что разговаривал со следователем и тот рассказал, что кто-то неправильно понял информацию от полиции. Ерохин добавил, что уголовное дело о распространении порнографии действительно возбуждали, однако блогера не задерживали.

Расследование дела уже завершено и отправлено в прокуратуру на утверждение, после чего будет направлено в суд.

Ранее Хилми Форкса задержали за распространение порнографии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".

Против блогера избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, ведется уголовное расследование. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что "справедливость восторжествовала".

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