Дочь актрисы Климовой выбрала несуществующую профессию

Актриса Екатерина Климова рассказала на своей странице в соцсети, кем мечтает стать ее младшая дочь Изабелла.

В сентябре девочке исполнилось 10 лет, и праздник стал поводом поделиться новостями о ее жизни.

"Она хочет стать всадником", – рассекретила планы ребенка Климова.

Узнав от мамы, что такой профессии нет, Белла заявила, что в таком случае будет тренировать всадников.

"Пусть будет по-твоему", – обратилась к дочери в Сети актриса.

Климова родила ее в браке с коллегой по творческому цеху – актером Гелой Месхи. В 2019 году супруги расстались, но продолжили вместе заботиться о наследнице.

Помимо Беллы, Климова воспитывает троих детей от двух предыдущих браков.

