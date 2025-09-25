Сын Мэттью Макконахи рассказал, как живет со статусом звездного ребенка

Не все знаменитости добились успеха только благодаря таланту – некоторых с детства готовили к публичности звездные родители. О моделях и актерах, на карьеры которых повлияли известные родственники, читайте в материале Москвы 24.

Леви Алвес Макконахи

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/levimcconaughey

Сын актера Мэттью Макконахи, 17-летний Леви, дал совместное с отцом интервью изданию People, где рассказал о жизни nepo baby (термин, состоящий из двух английских слов: nepotism (кумовство) и baby (ребенок) и обозначающий детей звезд, которые получили работу и известность благодаря своей фамилии). По словам Леви, родительская слава и связи открывают двери, но успех все равно зависит от собственных усилий. Макконахи-младший отметил, что не собирается связывать все свои достижения только с фамилией.

"Сколько бы люди ни говорили: "О, ты добился этого благодаря своему отцу или матери"... Они могут открыть дверь, но дальше я должен буду сам делать то, что должен. Это моя ответственность", – заявил Леви.

Мэттью, в свою очередь, подчеркнул, что важно уметь отличать истинную значимость от пустой самоуверенности. Актер добавил, что давно начал готовить сына к публичности и давать советы, которые сам усвоил не сразу.

Кейт Хадсон

Кейт родилась в творческой семье: ее мать – актриса Голди Хоун, отец – музыкант и актер Билл Хадсон. После развода родителей воспитанием девочки занимался новый избранник матери – актер Курт Рассел, с которым у нее сложились теплые отношения.

По данным СМИ, Кейт дебютировала в кино в 1998 году. Через несколько лет за роль в фильме "Почти знаменит" ее номинировали на премию "Оскар" за лучшую роль второго плана.

В интервью в программе Late Night with Seth Meyers Хадсон рассказала, что Рассел критически относился к ее ранним работам. Эта оценка, по словам актрисы, помогла ей стать более профессиональной.

В 2022 году в комментарии для The Independent Кейт заявила, что фамилия "не имеет значения", если есть трудовая этика.

"Мне все равно, откуда вы и каковы ваши отношения с бизнесом — если вы усердно работаете и добиваетесь успеха, это не имеет значения", – отметила актриса.

Сестры Хадид

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/gigihadid

Nepo babies можно встретить не только в Голливуде, но и в модельном бизнесе. Например, мать Беллы и Джиджи Хадид, бывшая модель Йоланда, получила широкую известность после появления в реалити‑шоу "Настоящие домохозяйки Беверли‑Хиллз". В нем она показывала и рассказывала, как готовит дочерей к модельной карьере. Некоторые ролики стали вирусными в Сети.

По данным СМИ, Джиджи Хадид впервые приняла участие в рекламной фотосессии в три года, затем был перерыв. В интервью изданию Times она заявляла, что хоть и является дочерью известных родителей, ей все равно необходимо работать так же, как и другим.

"Я всегда признавала, что я из привилегированного круга. Мои родители говорили мне: "Если твои родители добились успеха, это не значит, что ты не должна приходить на работу и быть настолько доброй и трудолюбивой, как только можешь", – отмечала модель.

Модельная карьера ее младшей сестры Беллы началась в подростковом возрасте. Позже, помимо использования популярности родителей, пользователи Сети обвиняли ее в злоупотреблении пластическими операциями. В марте 2022 года Белла призналась журналу Vogue, что в юном возрасте сделала ринопластику. Девушка отметила, что пожалела об этом решении и хотела бы "сохранить нос предков".

Лили‑Роуз Депп

Дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа, Лили‑Роуз, прославилась и как актриса, и как модель. По данным СМИ, в 16 лет она представила новую коллекцию очков сезона осень-зима 2015/2016. Также у нее появилась крупная роль в фильме "Планетариум", после которой Лили-Роуз снялась в фильмах "Танцовщица", "Звери", "Честный человек", "Носферату" и другие.

В 2022 году в интервью журналу Elle Депп не согласилась с мнением, что наличие знаменитых родителей может продвинуть человека куда угодно в индустрии развлечений.





Лилли-Роуз Депп актриса, модель У людей будут предвзятые мнения о вас или о том, как вы туда попали, и я могу с уверенностью сказать, что ничто не поможет вам получить роль, кроме того, что вы подходите для нее.

Тогда комментарий актрисы вызвал резко негативную реакцию как со стороны общественности и ее поклонников, так и со стороны коллег, в том числе детей других знаменитостей. Позже в интервью для журнала Vice iD Депп признала, что ее детство все же было "не таким, как у всех".