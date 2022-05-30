Елена Летучая покинула шоу дизайнера Рогова на СТС

16:54
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Телеведущая Елена Летучая заявила об уходе из шоу стилиста Александра Рогова "Рогов +" на СТС.
"На пятый день съемок случайным образом узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом, и мы вернулись к старому формату Александра. Ну и, как нож в спину, утром мне показали название программы "Рогов +", – приводит ее слова РИА Новости.
Единственной претензией телеведущей стало то, что "сделали все за спиной, даже не поставив в курс". По ее словам, извинения от продюсеров уже были приняты, а сама Летучая желает проекту хороших рейтингов.
При этом телеведущая заявила, что Рогов плетет интриги за спиной.
"Александр, назвать одну программу своим именем – это так мелко. Попробуйте сделать никому неизвестное наименование программы полной ассоциацией с вами и целой телевизионной эпохой", – добавила Летучая.
Ранее Елена Летучая прокомментировала отчисление студентов из Высшей школы "Останкино". По ее словам, студентов Высшей школы кино и телевидения "Останкино" отчислили за саботирование коронавирусных ограничений, а не за лайки.
Студентов Высшей школы "Останкино" возмутила приостановка занятий из-за введенных ограничений. Одна из студенток рассказала, что их попросили оплатить учебу, но перерасчет стоимости делать не планировали. Учащийся написал гневный комментарий к посту в соцсетях, а некоторые поддержали комментатора и лайкнули его сообщение. После этого, по словам студентов, им пришло сообщение об отчислении.
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