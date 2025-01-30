В Москве простились с актером Игорем Янковским

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В московском Доме кино прошло прощание с актером и медиаменеджером Игорем Янковским, сообщает РИА Новости.

Церемонию посетили двоюродный брат артиста актер Филипп Янковский, вице-президент и исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Владимир Филлипов и Валентин Смоляков, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев, а также друзья, однокурсники и другие коллеги.

На прощании выступил младший брат медиаменеджера режиссер Владимир Янковский. По его словам, актер ушел из семьи достаточно рано, с 18 лет он, после поступления в Щукинское училище, возвращался домой, чтобы навестить родственников.

"Он был для меня как какой-то принц из сказки. Красивый, вдохновенный, всегда привозил подарки. В моей памяти и всю жизнь он был таким человеком, который всегда меня оберегал, сохранял, помогал в жизни, и до последнего дня было так", – сказал режиссер.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Игорь Янковский умер 27 января в возрасте 73 лет. По данным СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание. По другой версии, к кончине привело осложнение цирроза печени.

Янковский – племянник народного артиста СССР Олега Янковского. Он родился в 1951 году. Вплоть до 1992 года работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной, после чего ушел в рекламную сферу и стал сооснователем АКАР.

С 1996 года он занимал пост президента Международного фестиваля рекламы. В 2004 году Янковский возглавил агентство "Рекламный картель" и АКАР. Его фильмография насчитывает более 40 фильмов и сериалов.