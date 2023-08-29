Тимати и Антон Пинский будут развивать сеть Domino’s Pizza в России

Фото: vk.com/timatiofficial

Тимур Юнусов, известный под творческим псевдонимом как Тимати, совместно с ресторатором Антоном Пинским будут развивать сеть пиццерий Domino’s Pizza в России. Об этом рэпер сообщил в соцсети "ВКонтакте".

"Решили заняться пиццей. С этого дня официально", – написал Юнусов, но подробностей не сообщил.

К публикации он приложил совместную с Пинским фотографию, на которой держит брендированный терморюкзак Domino’s Pizza.

Недавно Юнусов предложил владельцу сети Domino's Pizza в России продать ему свой бизнес. Рэпер напомнил о начале процедуры банкротства российской сети пиццерий и сообщил, что хотел бы выкупить бизнес, чтобы провести его ребрендинг.

За день до этого DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в России, прекратила попытки продать его. Компания решила подать заявление о банкротстве российского бизнеса. Его внешний долг оценивается в 520 миллионов рублей.

В июле сообщалось, что сеть пиццерий Domino's Pizza изменит свое название в России. Говорилось, что с 17 июля пиццерии заработают под брендом Best Price Pizza. Между тем представители Domino's Pizza опровергли смену бренда, отметив, что сеть продолжит работу под прежним названием.

