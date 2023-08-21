Владелец Domino's Pizza в России инициировал банкротство бизнеса

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DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в России, прекратила попытки продать его, сообщает "Коммерсант".

По информации издания, компания решила подать заявление о банкротстве российского бизнеса. Его внешний долг оценивается в 520 миллионов рублей.

"Во все более усложняющейся обстановке холдинговая компания DPRussia вынуждена предпринять этот шаг, который приведет к прекращению попытки продажи DPRussia как действующего предприятия и неизбежно – к сокращению присутствия группы в России", – заявили в компании.

В июле сообщалось, что сеть пиццерий Domino's Pizza изменит свое название в России. Говорилось, что с 17 июля пиццерии заработают под брендом Best Price Pizza. Между тем представители Domino's Pizza опровергли смену бренда, отметив, что сеть продолжит работу под прежним названием.

В отличие от других компаний, сеть до последнего продолжала работу в России, при этом сейчас Domino's находится на грани банкротства.