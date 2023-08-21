10:13Экономика
Владелец Domino's Pizza в России инициировал банкротство бизнеса
Фото: 123RF/yalcinsonat
DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в России, прекратила попытки продать его, сообщает "Коммерсант".
По информации издания, компания решила подать заявление о банкротстве российского бизнеса. Его внешний долг оценивается в 520 миллионов рублей.
"Во все более усложняющейся обстановке холдинговая компания DPRussia вынуждена предпринять этот шаг, который приведет к прекращению попытки продажи DPRussia как действующего предприятия и неизбежно – к сокращению присутствия группы в России", – заявили в компании.
В июле сообщалось, что сеть пиццерий Domino's Pizza изменит свое название в России. Говорилось, что с 17 июля пиццерии заработают под брендом Best Price Pizza. Между тем представители Domino's Pizza опровергли смену бренда, отметив, что сеть продолжит работу под прежним названием.
В отличие от других компаний, сеть до последнего продолжала работу в России, при этом сейчас Domino's находится на грани банкротства.
Читайте также