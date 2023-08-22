Тимати захотел купить сеть Domino's Pizza в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Тимур Юнусов, известный под творческим псевдонимом как Тимати, предложил владельцу сети Domino's Pizza в России продать ему свой бизнес. Об этом он написал в своих соцсетях.

Рэпер напомнил о начале процедуры банкротства российской сети Domino's Pizza и сообщил, что хотел бы выкупить бизнес, чтобы провести его ребрендинг.

Тимати попросил владельцев компании связаться с ним для обсуждения возможной сделки.

Накануне DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в России, прекратила попытки продать его. Компания решила подать заявление о банкротстве российского бизнеса. Его внешний долг оценивается в 520 миллионов рублей.

В июле сообщалось, что сеть пиццерий Domino's Pizza изменит свое название в России. Говорилось, что с 17 июля пиццерии заработают под брендом Best Price Pizza. Между тем представители Domino's Pizza опровергли смену бренда, отметив, что сеть продолжит работу под прежним названием.

