Барабанщика Blink-182 госпитализировали в Лос-Анджелесе

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Барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера госпитализировали в Лос-Анджелесе, сообщает "Газета.ру".

Причины резкого ухудшения состояния Баркера не уточняются. Накануне в одной из социальных сетей музыкант написал: "Господи, спаси меня".

Отмечается, что супруга музыканта Кортни Кардашьян находилась рядом с барабанщиком во время госпитализации.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились около месяца месяц назад. На их свадьбе в Италии присутствовали близкие друзья и члены семьи.

В октябре прошлого года пара объявила о помолвке. Баркер предложил избраннице выйти за него замуж на закате в отеле Rosewood Miramar Beach. Сообщалось, что с этим событием пару поздравила 15-летняя дочь Баркера Алабама.

