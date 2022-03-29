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шоу-бизнес

15:43

Влад Соколовский рассказал о своей госпитализации

шоу-бизнес

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российскому певцу Владу Соколовскому понадобилась госпитализация из-за сильных болей в области спины. Об этом сообщает Life со ссылкой на телеграм-канал артиста.

По его словам, сильные боли, из-за которых было невозможно пошевелиться, возникли внезапно.

"У меня почечная колика. В первый раз в жизни. Никогда с таким не сталкивался. Это просто какие-то адские боли. Мне вкололи обезболивающее, но не помогло", – рассказал Соколовский.

Певец отметил, что провел в медучреждении семь часов. В результате врачи обнаружили у него камни в почках.

Ранее сообщалось, что американский актер Брюс Уиллис может закончить кинокарьеру из-за серьезной болезни. По данным СМИ, у Уиллиса выявили прогрессирующую деменцию.

Из-за провалов в памяти с актером стало тяжело работать. Официального подтверждения информации о болезни от актера на данный момент нет.

Российские звезды шоу-бизнеса начали развивать аккаунты в отечественных соцсетях

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