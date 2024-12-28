Актриса и лицо рекламы L’Oreal Дейл Хэддон умерла в возрасте 76 лет

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В США в возрасте 76 лет ушла из жизни канадская супермодель и актриса Дейл Хэддон. Женщину нашли без признаков жизни утром 27 декабря в ее доме, передает NBC Philadelphia.

По предварительной информации, причиной смерти актрисы стала утечка газа из-за неисправности газовой колонки. Отмечается, что в доме Хэддон также находился 76-летний мужчина, который был доставлен в больницу для лечения.

Хэддон родилась 26 мая 1948 года в Торонто. Среди ее известных работ фильмы "Спермула", "Киборг", а также "Пули над Бродвеем". Всего за свою карьеру она снялась в 25 картинах и нескольких телешоу.