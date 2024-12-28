Певица Алена Апина отказалась выходить замуж

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Бывшая солистка "Комбинации" певица Алена Апина призналась, что выходить замуж больше не планирует, однако не против отношений, сообщает "Московский комсомолец".

По словам исполнительницы, связывать себя узами брака она сознательно не хочет из-за печального предыдущего опыта.

"Я два раза была замужем. И каждый заканчивался не очень хорошо, поэтому не будем в третий раз рисковать", – пояснила Апина.

Впервые певица вышла замуж в возрасте 18 лет. Ее супругом стал художник-график латышского происхождения Валерий Апин. Спустя полгода они развелись. Во второй раз артистка вышла замуж в 1993 году. Ее мужем стал продюсер Александр Иратов. Осенью 2016 года Апина сообщила о разводе с ним.

На вопрос издания, есть ли у певицы сейчас "на примете кто-нибудь серьезный", она ответила положительно.

Ранее российский блогер Дмитрий Масленников рассказал, что больше не одинок. По его словам, он нашел красивую, умную и заботливую спутницу. При этом он уточнил, что с девушкой знаком давно, однако позвать ее на свидание решился недавно. Масленников считает, что готов к нормальным отношениям.