The Sun: Дуа Липа обручилась с актером сериала "Война и мир"

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Британская певица Дуа Липа обручилась со звездой сериала "Война и мир" актером Каллумом Тернером спустя год отношений. Об этом пишет The Sun.

Близкие друзья пары поделились с изданием информацией о том, что Липа и Тернер устроили скромную церемонию помолвки и планируют отметить это событие в кругу родных и близких в преддверии новогодних праздников.

"Они знают, что это навсегда. Каллум – надежная опора для Дуа, и они прекрасная пара", – заявил один из инсайдеров.

Ранее издание сообщало, что Тернер и Липа собираются устроить грандиозный новогодний праздник в Лондоне. Место проведения мероприятия не раскрывалось, но известно, что приглашены все друзья и их семьи. На вечеринке также может состояться празднование помолвки.

Между тем модель Адриана Лима вышла замуж за продюсера Андре Леммерса. Знаменитость опубликовала в своих соцсетях снимок с супругом, показав обручальное кольцо. В августе 2022 года у пары родился сын, которого назвали Сайаном. У знаменитости также есть две дочери от бывшего мужа Марко Ярича.