18 декабря, 15:32Шоу-бизнес
43-летняя модель Адриана Лима вышла замуж
Фото: Alberto Rodriguez/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images
Модель Адриана Лима вышла замуж за продюсера Андре Леммерса, сообщает PeopleTalk.
Знаменитость опубликовала в своих соцсетях снимок с супругом, показав обручальное кольцо.
"Официально миссис Лима Леммерс, также известная как Лаймерс", – подписала фотографию 43-летняя модель.
В августе 2022 года у пары родился сын, которого назвали Сайаном. У знаменитости также есть две дочери от бывшего мужа Марко Ярича.
Ранее блогер Анастасия Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за ведущего канала "Культура" и фермера Филиппа Бегака. Пара оформила брак в Мурманске и отправилась в путешествие по Заполярью.
До этого Ивлеева была замужем за исполнителем Алексеем Узенюком, известным как Элджей, они поженились в 2019 году. Спустя два года пара объявила о расставании, назвав причиной несхожесть характеров.