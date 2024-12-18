43-летняя модель Адриана Лима вышла замуж

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Модель Адриана Лима вышла замуж за продюсера Андре Леммерса, сообщает PeopleTalk.

Знаменитость опубликовала в своих соцсетях снимок с супругом, показав обручальное кольцо.

"Официально миссис Лима Леммерс, также известная как Лаймерс", – подписала фотографию 43-летняя модель.

В августе 2022 года у пары родился сын, которого назвали Сайаном. У знаменитости также есть две дочери от бывшего мужа Марко Ярича.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за ведущего канала "Культура" и фермера Филиппа Бегака. Пара оформила брак в Мурманске и отправилась в путешествие по Заполярью.

До этого Ивлеева была замужем за исполнителем Алексеем Узенюком, известным как Элджей, они поженились в 2019 году. Спустя два года пара объявила о расставании, назвав причиной несхожесть характеров.