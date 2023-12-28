В США хотят учредить день Jay-Z

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В Нью-Йорке члены городского совета предложили сделать 4 декабря днем рэпера Jay-Z (Шона Картера). Об этом заявил портал Hypebeast.

По информации СМИ, такую инициативу направили в городской парламент. При этом общественный деятель Фара Луис сообщил, что таким образом власти признают заслуги рэпера и поддерживают его во всех начинаниях. Отмечается, что Jay-Z стал мировым феноменом и прославился не только как "виртуозный MC", но и "инновационный предприниматель, муж и отец".

Рэпер Jay-Z родился в Нью-Йорке и вырос в районе Бедфорд-Стайвесант.

Ранее американский рэпер Канье Уэст предложил певцу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента США. Уэст отметил, что они с Jay-Z связаны на всю жизнь.



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