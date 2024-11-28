Глава ФПБК Бородин: у Макаревича в РФ найдено около 70 объектов недвижимости

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Андрей Макаревич признан в РФ иноагентом)

Глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) может владеть примерно 70 объектами недвижимости в России. Об этом сообщает News.ru.

"Как можно давать человеку возможность в России зарабатывать деньги, если в странах НАТО он дискредитирует курс нашей страны, нашего президента и вообще все, что связано с СВО", – задался вопросом Бородин.

В связи с этим он заявил, что инициативу о зачислении доходов иностранных агентов на спецсчет необходимо было предлагать давно для того, чтобы "парализовать" все имущество иноагентов в России.

Кроме того, глава ФПБК считает, что детей иностранных агентов должна постигнуть участь их родителей. Однако, как он утверждает, исключение могут составить те, кто будет защищать РФ. Так, Бородин предложил отправить сына Макаревича Ивана в зону проведения спецоперации.

"А тут как получается? Те, кто убежал, живут неплохо, на широкую ногу, ни в чем себе не отказывают. Дискредитируют курс нашей страны, политический переворот пытаются устроить <...> Здесь нужно подходить, мне кажется, жестче, нужна неотвратимость наказания", – резюмировал глава ФПБК.

Ранее во время разговора с пранкерами Макаревич заявил, что поддерживает украинскую сторону конфликта и негативно относится к СВО. В настоящее время музыкант живет в Израиле.

В связи с этим Макаревича могут привлечь по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". Певцу грозит два года лишения свободы.

