Жена Ивлева рассказала, что набрала 11 кг после разрыва с мужем

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/valeriya__ivleva

Жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова рассказала, что поправилась на 11 килограммов за месяц из-за стресса после разрыва с супругом.

"Сначала конфеточки, шоколадочки, а потом я жирный-жирный-жирный, как поезд пассажирный. Неистово худею", – поделилась она в видео, которое разместила на своей странице в соцсети.

Куденкова также предложила своим подписчикам худеть вместе.

О том, что Ивлев и Куденкова разводятся после 4 лет брака, стало известно в начале октября. Женщина рассказала, что они остались в хороших отношениях.

Для шоумена этот союз был вторым, до этого он 23 года находился в браке с женой Марией, которая заявила, что подала на развод из-за неверности Ивлева.

