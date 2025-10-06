"Антиглянец": брак шеф-повара Ивлева со второй женой распался из-за измены

Шеф-повар Константин Ивлев расстался со второй женой Валерией Куденковой спустя 4 года брака, о чем она сообщила в Сети. Что известно о разладе в семье телеведущего – в нашем материале.

"Больше не вместе"

Вторая жена 51-летнего шеф-повара Константина Ивлева, 33-летняя Валерия Куденкова опубликовала в соцсетях пост, в котором сообщила о расставании с супругом.

"Мы с Константином больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу", – написала она, добавив, что не будет давать комментарии по этому поводу.

Валерия не уточнила причины расставания, однако телеграм-канал "Антиглянец" предположил, что к разводу привела супружеская измена Ивлева.

"Семью не спасло даже венчание. Говорят, что причина та же, что разрушила и первый брак: измена с еще более юной красоткой", – написано в публикации.

По данным СМИ, Константин познакомился с Валерией в 2020 году на Даниловском рынке. Тогда Куденкова была студенткой журфака МГУ, а Ивлев состоял в официальных отношениях с первой супругой Марией, с которой растил двоих детей. Однако судьбоносная встреча не выходила у телеведущего из головы, он нашел девушку в соцсетях и начал переписку. В том же году телеведущий развелся и сделал предложение молодой возлюбленной в прямом эфире одного из телеканалов.





Константин Ивлев шеф-повар, телеведущий Лера, я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была той единственной, о которой поет Баста: "Найти свою одну-единственную". Лер, пожалуйста, ну пожалуйста, выйди за меня замуж, а?"

Пышная свадьба состоялась в 2021 году. Часть праздничных мероприятий прошла на родине невесты – в Краснодарском крае. Девушка предложила жениху устроить обряд с соблюдением казачьих традиций. Через год Ивлев в своем блоге сообщил, что у них с Валерией родилась дочь Ника.

"Моя любимая Лера родила прекрасную дочку. Как же это приятно! Любите друг друга и уважайте. И делайте детей, это самая крутая история, которая может быть", – написал он.

На протяжении нескольких лет девушка в соцсетях демонстрировала идиллию, публикуя фото мужа и дочери. Но в последнее время эти посты стали появляться реже.

"Ниже плинтуса упал!"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ivlevchef

С первой женой Марией Константин Ивлев сыграл свадьбу в 1997 году. За 23 года брака у супругов родились сын Матвей и дочь Мария. Однако в 2020 году женщина рассказала журналистам, что подала на развод из-за интрижки мужа, которая, по ее словам, продолжалась два месяца.

"Не думала, что подобное коснется меня... Ниже плинтуса упал!" – говорила Мария изданию "СтарХит".

В мае 2023 года Ивлев в интервью изданию Teleprogramma.pro. рассказал о причине разлада с первой женой.





Константин Ивлев шеф-повар, телеведущий Моя (первая) жена лет 5 перед нашим расставанием не поддерживала меня в том, чем я занимался. Поддержка, тыл – это немаловажно. Ты хочешь приходить домой и отдыхать морально и физически, а не слышать какую-то зубриловку или чинить кран.

Шеф-повар добавил, что для решения бытовых проблем нужно обращаться к специалистам, чтобы не ссориться с мужем.

Уже после развода Ивлев попал в новый скандал, когда бывшая жена обвинила его в неуплате алиментов на их общую дочь-подростка. По словам Марии, долг шеф‑повара превышал 19 миллионов рублей: большую часть он погасил, но невыплаченными оставались еще более 8 миллионов.

Первая супруга телеведущего объяснила, что решила рассказать о сложившейся ситуации в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к защите прав детей.

"Как считаете – это нормально? Пятилетняя битва за права ребенка. Грустно, конечно, а как еще привлечь внимание к вопросу защиты прав ребенка?" – написала она в своем блоге.

Телеведущий в ответ подал встречный иск в попытке уменьшить сумму выплат. Он также приложил к нему в качестве подтверждения расходов договор с двоюродным братом: согласно документу, Ивлев ежемесячно оплачивал его услуги по сопровождению дочери в школу. Очередное судебное заседание по иску назначено в Тушинском городском суде Москвы на 28 октября 2025 года.

