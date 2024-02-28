Юрист рассказал, что грозит вернувшимся звездам за распространение фейков о ВС РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Покинувшие страну знаменитости ответят по закону за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом в беседе с RT заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Специалист отметил, что когда публичный человек высказывается на неограниченный круг лиц, то это уже перестает быть его личным делом. Эксперт напомнил статью 280.3 УК РФ, которая предусматривает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.

За подобные противоправные действия, продолжил юрист, наступает ответственность в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей, или принудительных работ сроком до трех лет, или ареста от четырех до шести месяцев, или лишения свободы на срок до пяти лет.

Соловьев подчеркнул, что на практике все будет зависеть от различных обстоятельств, в том числе от отягчающих и смягчающих. Но юрист уверен, что каждый случай будет рассмотрен по закону и индивидуально.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предположил, что позиция эмигрировавших российских представителей шоу-бизнеса связана с их желанием угодить политике тех стран, где они непосредственно пребывают. Так, они дискредитируют действия ВС РФ, чтобы продолжать свою деятельность за границей, получать за это прибыль и надеяться избежать наказания, сообщил он.

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