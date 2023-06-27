Объявлены хедлайнеры программы "Знание.Лекторий" на VK Fest

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Комик Иван Абрамов, путешественник Федор Конюхов, блогер Карина Истомина и другие знаменитости станут хедлайнерами программы "Знание.Лекторий" на фестивале VK Fest. Звездные выступления пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи).

Программа "Знание.Лекторий" организована совместно с российским обществом "Знание". Зрители VK Fest смогут посетить звездные выступления, которые посвящены кино, образованию, медицине, изобразительному искусству, спорту и другим темам.

Программа начнется в парке 300-летия Санкт-Петербурга 1 июля. Среди хедлайнеров – народный артист России, актер Дмитрий Харатьян, главный редактор журнала "Правила жизни" Сергей Минаев и редакция телеграм-канала "Антиглянец". Также со своими лекциями выступят блогер Snailkick, президент федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, заслуженный артист РФ Борис Смолкин, полузащитник футбольного клуба "Зенит" Андрей Мостовой и спортивный комментатор Денис Казанский, а также комик Иван Абрамов.

Во второй день фестиваля в Санкт-Петербурге о красоте расскажут историк моды Анатоль Вовк и бьюти-блогер Оля RedAutumn. Лекцию про жизнь, любовь и их отражение в цифровом искусстве прочитает аудиовизуальный художник и автор инсталляций "Друзья Петербурга" Артем Мороз. В финале дня комики Евгений Чебатков и Расул Чабдаров расскажут о стендап-проекте "История на ночь: мемы русского интернета".

Программа "Знание.Лекторий" продолжится в Сириусе 8 июля. Здесь в рамках VK Fest запланированы выступления путешественника и писателя Федора Конюхова, гимнастки мирового класса и блогера Самиры Мустафаевой, двукратного чемпиона России по футболу Дмитрия Сенникова, шеф-повара Евгения Козубова, а также ресторатора и основателя сети "Мясо&Рыба" Сергея Миронова.

Завершится программа лектория в столичном Парке Горького 15 и 16 июля. В первый день VK Fest будущее российской моды обсудят сооснователь и главный дизайнер бренда MONOCHROME Алиса Боха, телеведущий и стилист Алексей Сухарев и fashion-инфлюенсер, основатель компании Aesthetiks Beauty Group и сети салонов Keep Looking Ксения Шипилова. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева поделится секретами правильного питания, а тренер по тайм-менеджменту Глеб Архангельский расскажет, как эффективно управлять своим временем.

Кроме того, блогер Карина Истомина выступит с лекцией, как поддержать свое ментальное состояние, на схожую тему со зрителями поговорит официальный психолог проекта "Пацанки" Любовь Розенберг. Также в программе первого дня дискуссия о ночной и культурной жизни городов, в обсуждении поучаствуют арт-директор пространства Supermetall Дмитрий Маркин и продюсер Евгений Машков.

Во второй день столичной программы лектория главными темами будут творчество и производство контента. Спикерами станут CEO "ВКонтакте" Марина Краснова, арт-директор ЦСО "Винзавод" Сабина Чагина, дизайнер и блогер Артемий Лебедев, вице-президент по технологиям и разработке VK, CTO "ВКонтакте" Александр Тоболь, генеральный директор арт-кластера "Октава" Дмитрий Барсенков, а также современные художники Ян Посадский и Алексей Майоров.

Лекции во всех городах можно будет не только посетить, но и посмотреть. Все трансляции выступлений появятся в сообществе общества "Знание" "ВКонтакте". Здесь же можно узнать расписание лекций и последние новости.

Ранее организаторы VK Fest рассказали, что хедлайнером фестиваля в Москве станет рэпер Баста. Он выступит на Синей сцене Парка Горького 16 июля. Также список артистов пополнили такие исполнители, как Артур Пирожков, ELMAN и Instasamka.

