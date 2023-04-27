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10:27

Шоу-бизнес

Опубликовано видео с последнего выступления Блиновской перед задержанием

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

В Сети появилось видео с последнего выступления Елены Блиновской перед задержанием.

Накануне блогер выступала с мотивационной речью на "ВТБ Арене", где рассказывала, как пройти путь от "простого бухгалтера из небольшого поселка" до "королевы марафонов", как найти и воспитать в себе силу и как построить бренд вокруг себя.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Елену Блиновскую по уголовному делу о неуплате налогов в особо крупном размере.

Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

Поводом стали документы, поступившие в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы (ФНС). Блиновская, оказывая услуги в Сети, применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы. В период с 2019 по 2021 год она не заплатила налоги на сумму более 918 миллионов рублей. Полученные средства блогер легализовала путем совершения финансовых операций.

Сообщалось также, что Блиновскую задержали недалеко от границы в районе Смоленска. Предварительно, она хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию. По данным источников, Блиновскую кто-то предупредил о возможном задержании.

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