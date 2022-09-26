Федосеева-Шукшина получила приглашение в дом престарелых

09:51
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Сын бывшего мужа народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов – младший пригласил актрису в свой дом престарелых. Об этом сообщает РИА ФАН.
"Мы открыли с папой в Калининграде дом для престарелых. Если вдруг Лидию Николаевну захотят в какой-то дом престарелых послать, то лучше уж пусть он будет наш", – отметил Алибасов.
По словам сына продюсера, он может дать VIP-место в доме престарелых имени Бари Алибасова, который начал свою работу несколько месяцев назад.
Бари Алибасов – младший также уточнил, что его отец сохранил приятельские отношения с артисткой, несмотря на большое количество разногласий.
Ранее сын Алибасова заявил, что знаменитого отца пытаются спаивать некачественным алкоголем по указанию Ольги, дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной. По словам мужчины, Алибасова также хотят отравить из-за квартиры.
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