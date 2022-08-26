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Общество

17:07

Сталлоне прокомментировал слухи о причине развода с женой

шоу-бизнесза рубежомобщество

Фото: AP/Al Powers/Invision

Американский актер Сильвестр Сталлоне прокомментировал слух о том, что причиной его развода с Дженнифер Флавин стала их собака. Об этом пишет онлайн-таблоид TMZ.

Близкие к семье актера люди ранее рассказали, что конфликт между парой разросся после того, как Сталлоне завел ротвейлера по кличке Дуайт. Его жена была против животного в доме – с этого и началась череда разногласий.

"Мы не расставались из-за такого мелкого спора. <...> Мы просто пошли в разных направлениях", – объяснил артист.

Он добавил, что уважает свою супругу и всегда будет ее любить, а также назвал Флавин потрясающей женщиной.

Слухи о разводе Сталлоне и Флавин появились на прошлой неделе. Пользователи Сети обратили внимание на татуировку актера с портретом супруги, которая превратилась в изображение его собаки. Представитель Сталлоне объяснил, что тот просто хотел обновить татуировку, но что-то пошло не так, ее пришлось полностью заменить.

24 августа стало известно, что после 25 лет брака Флавин подала на развод. Документы поступили в суд 19 августа. Причиной такого решения стало недовольство модели тем, что ее муж якобы выводил средства из семейных фондов.

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