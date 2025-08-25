Rupor: солист Rammstein приехал в Молдавию, чтобы снять клип в психиатрической больнице

25 августа, 14:46Шоу-бизнес
Фото: ТАСС/Zuma/Kay Richter
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Молдавию, чтобы снять клип в психиатрической больнице. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на информационный портал Rupor.
Основной локацией была выбрана Костюженская психиатрическая больница, расположенная рядом со столицей, поделились журналисты.
В сообщении говорится, что некоторые фрагменты видеоклипа сняты в различных локациях самого Кишинева.
Линдеманна заметили в городе еще 23 августа. Сколько времени потребуется на съемки клипа и когда состоится премьера – неизвестно. Съемки ведутся совместно с режиссером Романом Бурлакой. Это первый опыт солиста в создании музыкального проекта на территории Молдавии.
Костюженская психиатрическая больница, основанная в 1895 году рядом с монастырем, спроектирована архитекторами Александром Бернардацци и Цалелем Гингером, что придает ей историческое значение.
Ранее сообщалось, что российская актриса Полина Ауг снялась в клипе немецкой группы Rammstein. Актриса известна по ролям в фильме "Мастер и Маргарита", сериалах "Дылды", "Натали и Александр" и "Тайны Карениной".
