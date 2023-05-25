Полиция проверит блогера Миннахмедова по подозрению в хищении 100 млн рублей – СМИ

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Сотрудники правоохранительных органов проверят блогера Марселя Миннахмедова на хищение 100 миллионов рублей у подписчиков. Об этом сообщает Life.ru.

Причиной для проверки инфлюенсера стали жалобы, поступившие в полицию от подписчиков, купивших у него курс по инвестициям. Блогер обещал научить грамотно вкладывать деньги и приумножать капитал.

После того, как люди вложили деньги, они стали ждать возвращения средств. Однако наставники уходили от ответа и придумывали новые отговорки. Аудитория Миннахмедова пришла к выводу, что блогер присвоил средства себе.

Один из преподавателей курса рассказал, что полученные средства наставники отправляли в Казахстан блогеру Юлии Агеевой и "серьезному человеку". За это им полагалось вознаграждение в виде 1% от суммы слушателя. Однако сама Агеева оставила без денег и блогера, и преподавателей, рассказали изданию.

Ранее адвокат блогеров Валерии и Артема Чекалиных Константин Третьяков сообщил, что они полностью погасили налоговую задолженность. Для этого им потребовалось занять у знакомых 311 миллионов рублей, поскольку все их счета арестованы.

