Возлюбленный Селены Гомес устроил ей "выпускной бал"

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Возлюбленный американской певицы Селены Гомес продюсер Бенни Бланко устроил ей "выпускной бал". Мужчина узнал, что Гомес не смогла присутствовать на школьном выпускном, поскольку в то время она была занята съемками и карьерой.

"Моя невеста никогда раньше не была на выпускном, поэтому я спросил ее, не хочет ли она вместе сфотографироваться на выпускном в торговом центре, и она согласилась!" – рассказал Бланко изданию People.

Фотосессия прошла в стиле 2000-х годов. Для мероприятия Гомес выбрала яркое фиолетовое платье, а Бланко – классический смокинг. Фотографии уже успела прокомментировать исполнительница Кэтти Перри, которая написала: "Я продолжаю их любить".

Ранее СМИ писали, что пара купила в Беверли-Хиллз свой первый общий особняк стоимостью 3,5 миллиарда рублей. По данным журналистов, сделка прошла в декабре 2024 года. В доме есть семь спален, 12 ванных комнат, винтовая лестница, библиотека и оранжерея.