25 апреля, 17:26Шоу-бизнес
Возлюбленный Селены Гомес устроил ей "выпускной бал"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации)/selenagomez
Возлюбленный американской певицы Селены Гомес продюсер Бенни Бланко устроил ей "выпускной бал". Мужчина узнал, что Гомес не смогла присутствовать на школьном выпускном, поскольку в то время она была занята съемками и карьерой.
"Моя невеста никогда раньше не была на выпускном, поэтому я спросил ее, не хочет ли она вместе сфотографироваться на выпускном в торговом центре, и она согласилась!" – рассказал Бланко изданию People.
Фотосессия прошла в стиле 2000-х годов. Для мероприятия Гомес выбрала яркое фиолетовое платье, а Бланко – классический смокинг. Фотографии уже успела прокомментировать исполнительница Кэтти Перри, которая написала: "Я продолжаю их любить".
Ранее СМИ писали, что пара купила в Беверли-Хиллз свой первый общий особняк стоимостью 3,5 миллиарда рублей. По данным журналистов, сделка прошла в декабре 2024 года. В доме есть семь спален, 12 ванных комнат, винтовая лестница, библиотека и оранжерея.