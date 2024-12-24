Актриса Пэрис Хилтон предстала на кадрах папарацци в неузнаваемом образе

Фото: телеграм-канал Super.ru

Американская певица и актриса Пэрис Хилтон появилась на кадрах папарацци в неузнаваемом образе. Фанаты не узнали ее с темными волосами. Снимки появились на портале Daily Mail.

Хилтон появилась возле бутика Chanel в Лос-Анджелесе вместе с супругом, предпринимателем Картером Рымом. Папарацци удалось заснять певицу с темными волосами, в спортивном костюме и панаме Prada.

Однако фанаты предположили, что актриса не окрашивала волосы, а лишь надела парик, чтобы ее не узнали окружающие и уличные фотографы.

В комментариях под фотографиями читатели портала выразили свое мнение о новом образе Хилтон. Они заявили, что исполнительнице больше идет светлый оттенок и что он – часть ее имиджа. Однако другая часть фанатов отметила, что с темными волосами Хилтон им нравится больше.

Между тем интернет-пользователи осудили певицу Бейонсе за решение отправиться в тур на фоне обвинений ее мужа, рэпера Jay-Z (настоящее имя – Шон Кори Картер), в изнасиловании 13-летней девочки. По словам инсайдера из окружения звездной пары, Бейонсе собирается объявить о новом альбоме и о своих следующих шоу в течение нескольких недель. Тур певицы якобы должен начаться в марте в Лос-Анджелесе.