Фото: Instagram.com (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена)/samburskaya

Актриса Настасья Самбурская кардинально сменила имидж, сделав короткую стрижку. Результат преображения она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает "Газета.ру".

37-летняя актриса рассказала, что была вынуждена сделать такую стрижку. Она использовала фильтр с дергающимся глазом, чтобы продемонстрировать свое отношение к этому преображению.

"Это моя реакция после того, как я снова подстриглась под мальчика. Я не могла по-другому", – отметила Самбурская.

Ранее Самбурская рассказала, что выходит замуж. В соцсетях актриса опубликовала видео, где видно кольцо. Возлюбленный артистки сделал ей предложение прямо на съемочной площадке. Как отметила Самбурская, она догадывалась, что дело шло к свадьбе.

