Блогер Тюльпанова призналась, что ее прадед увел свою будущую жену со свадьбы

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Блогер Милана Тюльпанова призналась, что ее прадед увел свою будущую супругу у другого мужчины прямо на их свадьбе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на блог девушки в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

После этого прадедушка с прабабушкой прожили в браке 45 лет, добавила блогер.

"Хочу пожелать как можно больше любви к своим родным. За их плечами целая книга историй. И нас бы не было без них. Труден тот факт, что родные стареют, но самое главное, что они рядом", – отметила девушка.

Ранее блогеры Артур Бабич и Аня Покров объявили о помолвке. Слухи об этом появились еще в декабре 2022 года, когда девушка поделилась моментами со своего 23-летия. Она отпраздновала день рождения с Бабичем в Лас-Вегасе и разместила фото букета цветов и коробки с кольцом.

Кроме того, в последнее время Покров также начала носить кольцо на безымянном пальце правой руки, из-за чего поклонники стали подозревать пару в подготовке к свадьбе.

