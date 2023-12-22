Актера Вина Дизеля обвинили в сексуальном насилии – СМИ

Фото: AP/Invision/Richard Shotwell

Американского актера Вина Дизеля, известного по фильмам франшизы "Форсаж", обвинили в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает CNN.

Иск против актера подала его бывшая помощница Аста Джонассон. Она утверждает, что в 2010 году Дизель приставал к ней в гостиничном номере в Атланте, несмотря на ее несогласие.

Помимо самого актера, Джонассон также обвинила компанию Вина Дизеля One Race Productions и его сестру в создании враждебной рабочей среды, незаконном увольнении и прочих претензиях. Так, по словам Джонассон, сестра Дизеля позвонила ей через несколько часов после предполагаемого инцидента и уволила ее.

Согласно иску, который женщина отправила в Верховный суд штата Калифорния, она потребовала наложить штраф в 10 тысяч долларов за каждое нарушение.

Ранее киностудия Marvel уволила актера Джонатана Мэйджорса после того, как суд признал его виновным по делу о вымогательствах и нападении. Его также исключили из списка претендентов на главную роль в фильме "Человек в моем подвале".

До этого на американского актера Джейми Фокса, исполнившего главную роль в фильме "Джанго освобожденный", подали в суд по обвинению в сексуальном домогательстве. Инцидент произошел в 2015 году, когда одна из девушек, попросив фото с актером, стала жертвой его действий.

Суд присяжных в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о домогательствах – СМИ