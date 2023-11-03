Второй иск по обвинению в сексуальном насилии подали против солиста Aerosmith

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Бывшая модель Жанна Беллино подала иск против солиста группы Aerosmith Стивена Тайлера. Она сообщила, что музыкант применил к ней сексуальное насилие, передает Rolling Stone.

В иске указано, что Беллино и Тайлер познакомились летом 1975 года в Нью-Йорке. Тогда девушке было 17 лет, а Тайлеру около 27. Они гуляли, и Беллино задала ему вопрос о тексте песни, после которого он попросил зайти ее в телефонную будку.

Со слов девушки, там он начал домогаться и снимать с нее одежду, прижимая к стенке будки. Прохожие же наблюдали за этой картиной и смеялись, сказала она.

Бывшая модель подчеркнула, что до того момента у нее ни с кем не было сексуального опыта. Освободиться она смогла, потянув Тайлера за волосы.

Также в иске говорится, что после случившегося девушка осталась в той же компании, потому что была в состоянии "шока и растерянности". Кроме того, она не могла уйти оттуда, поскольку с ней была подруга, которая и пригласила ее в компанию музыканта.

Спустя время Беллино и Тайлер оказались вместе в баре отеля. Солист Aerosmith насильно ее целовал, а потом пошел в свою комнату, позвав девушку с собой. Швейцар отеля заметил это и посадил Беллино в такси, сказав водителю, чтобы тот отвез ее домой.

Ранее сообщалось, что в 2022 году другая девушка, Джулия Холкомб, обвинила Тайлера в сексуальном насилии. Девушка также обвинила солиста в разрушении ее жизни из-за публикации артистом мемуаров, где он упомянул об отношениях с несовершеннолетней.