Обладателя "Оскара" Джейми Фокса обвинили в сексуальных домогательствах

Фото: кадр из фильма "Джанго освобожденный"; режиссер – Квентин Тарантино; производство – Columbia Pictures

На американского актера Джейми Фокса, исполнившего главную роль в фильме "Джанго освобожденный", подали в суд по обвинению в сексуальном домогательстве. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным телеканала Fox News, который ссылается на иск потерпевшей, инцидент произошел в ночь на 27 августа 2015 года. Девушка проводила время в ресторане вместе с подругой. Последняя увидела за соседним столиком актера, решила подойти и попросить его с ними сфотографироваться. На эту просьбу Фокс ответил согласием, а после сделал несколько комплиментов девушке и ушел с ней в укромное место, где, как утверждает пострадавшая, начал "совать руки под одежду".

В материалах дела сказано, что действия актера нанесли девушке физический и моральный вред, а также "беспокойство, страдание, смущение и экономический ущерб", поэтому она потребовала через суд взыскать с актера компенсацию.

Фокс снимался в таких фильмах, как "Рэй", "Соучастник", "Законопослушный гражданин", "Джанго освобожденный" и других. За роль Рэя Чарльза ему вручили премию "Оскар" в 2005 году.

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