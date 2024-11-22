Адвокат Добровинский: Киркорова можно лишить госнаград Украины, но не любви

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Народного артиста РФ Филиппа Киркорова можно лишить титулов и государственных наград, выданных Украиной, но не народной любви, заявил адвокат артиста Александр Добровинский в беседе с ТАСС.

По его словам, "уничтожить искусство неподвластно ни одному президенту, диктатору". Кроме того, Добровинский отметил, что есть вещи ценнее наград – это любовь и признание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград страны нескольких украинских и российских политических и культурных деятелей.

Госнаград были лишены 24 человека, включая председателя российского Совфеда Валентину Матвиенко и патриарха Кирилла. Также в список вошли певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, композитор Игорь Крутой, дирижер Валерий Гергиев, скрипач и дирижер Владимир Спиваков.

Российский режиссер Владимир Бортко назвал лишение Украиной наград артистов России приятным известием. Об этом сообщает телеканал "360". Зеленский потерял легитимный статус, поэтому может издавать любые указы, подчеркнул Бортко.

"Мне все равно, то есть до лампочки. Мне, наоборот, приятно. Как еще можно к этому относиться, даже в голову не приходит", – добавил он.

Не считает лишение наград событием и дирижер Валерий Гергиев. Он заявил, что в этом нет ничего страшного.

Украинский президент уже вводил санкции против Киркорова, российского режиссера Никиты Михалкова и еще 117 человек. Тогда под ограничения подпали артист Евгений Петросян, философ Александр Дугин, певец Сергей Лазарев, артист балета Владислав Лантратов и многие другие.