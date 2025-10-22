Телеведущая Барановская впервые появилась на публике после операции

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Телеведущая Юлия Барановская впервые появилась на публике после перенесенной операции, передает Super.ru.

По данным издания, она посетила премьеру первого выпуска шоу "Форт. Возвращение легенды". Телеведущая, отвечая на вопросы журналистов, заверила, что ее здоровью больше ничего не угрожает.

"Все нормально, я вернулась, правда, похудевшая. Спасибо всем. Я, конечно, знала, что меня любят, но что до такой степени – нет", – поделилась Барановская.

По ее словам, она до сих пор не может просмотреть все сообщения из-за огромного количества внимания и слов поддержки.

17 октября Барановскую госпитализировали на Ямале во время съемок проекта из-за обострения послеродовых проблем. Ей провели операции, после чего перевели из реанимации в обычную палату. 21 октября телеведущую выписали из больницы. На вечер этого же дня она назначила онлайн-совещание со своей командой.