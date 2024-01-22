Столичный суд взыскал с Филиппа Киркорова задолженность по налогам и сборам

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района взыскал с Филиппа Киркорова задолженность по налогам и сборам, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Речь идет о задолженности за 2022 год в размере 7 972 985 рублей, а также госпошлины в доход бюджета столицы в размере 24 032 рубля.

Судебный приказ в законную силу еще не вступил.

Ранее Мосгорсуд отклонил иск Киркорова, который счел налог на квартиру некорректным. Суд указал, что расчет певца не соответствует требованиям законодательства об оценочной деятельности и требованиям федстандартов оценки.

Кроме того, Российское авторское сообщество (РАО) подало судебный иск к Киркорову за нарушение прав авторов и композиторов 13 песен. Иск был размещен на сайте столичного Арбитражного суда. Согласно опубликованной информации, РАО требует взыскать с певца сумму в размере двух миллионов рублей.

