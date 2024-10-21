Волочкова подаст новый иск по поводу своей пенсии

Фото: телеграм-канал "Анастасия Волочкова"

Балерина Анастасия Волочкова собирается подать новый иск по поводу своей пенсии, передает РИА Новости.

По мнению артистки, за решение этого вопроса нужно бороться, поскольку с ней обошлись несправедливо.

"Этим занимаются мои адвокаты. Как только я это сделаю, сообщу об этом", – отметила Волочкова.

Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы не стал рассматривать иск балерины к Пенсионному фонду о назначении пенсии.

По информации СМИ, Волочкова обратилась в суд, поскольку, по ее словам, ее бывшие работодатели "потеряли 15 лет ее стажа, выдав фальсифицированную трудовую книжку", из-за чего она теперь не может выйти на пенсию. Артистка утверждает, что ее стаж солистки балета вдвое превышает тот, с которого положена пенсия.

Согласно закону, балерина может получать пенсию спустя 15 лет стажа в качестве солистки балета, однако если она не сможет его подтвердить, то пенсия будет выплачиваться по общим основаниям – с 60 лет.