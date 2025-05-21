Телеведущая Татьяна Арно впервые стала мамой

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации)/Tatiana Arno

Телеведущая Татьяна Арно стала мамой, передает "Газета.ру", ссылаясь на ее соцсети.

Она рассказала, что родила сына Ивана в апреле.

"Трудно найти слова, чтобы выразить, что мы чувствуем все эти полтора месяца... Всеобъемлющая любовь", – сказала Арно.

Женщина назвала рождение ребенка "целой новой вселенной". Ее сын получил отчество Денисович. В "СтарХит" отмечали, что в прошлом году Арно подозревали в отношениях с главным врачом "Коммунарки" Денисом Проценко.

Арно известна по программам "Розыгрыш", "Афиша" и "Большой город". В 2011 году телеведущая вышла замуж за музыканта группы "Самое Большое Простое Число" Кирилла Иванова, однако брак распался.

Ранее сообщалось, что певица Мари Краймбрери и блогер Дава впервые стали родителями. Исполнительница назвала рождение ребенка лучшим днем в их жизни. Еще в феврале стало известно, что пара ждет первенца.