Актриса Аманда Сайфред попросила, чтобы на ее могиле упомянули роль в "Дрянных девчонках"

Фото: кадр из фильма "Дрянные девчонки"; режиссер – Марк Уотерс; производство – Broadway Video; M.G. Films; Paramount Pictures

Американская актриса Аманда Сайфред, известная по ролям в фильмах "Тело Дженнифер", "Дорогой Джон" и многих других, выразила надежду, что проект, который дал ей старт в кино, а именно "Дрянные девчонки", будет упомянут на ее могиле в старости.

В подкасте Happy Sad Confused Сайфред рассказала, что все еще без ума от "Дрянных девчонок". Она объяснила, что кинокартина остается идеальной во многих отношениях, поскольку сохраняет актуальность, а люди продолжают ее пересматривать.

"Мне всегда будет интересно об этом говорить. <…> Я в любой день буду чтить этот фильм", – сказала актриса.

Фильм "Дрянные девчонки", вышедший на экраны в 2004 году, стал дебютной работой для Сайфред. В фильме также снимались актрисы Линдси Лохан и Рэйчел МакАдамс.

Ранее сообщалось, что у британской актрисы Беллы Рэмси во время съемок сериала "Одни из нас" диагностировали аутизм.