Актриса Белла Рэмси призналась, что у нее диагностировали аутизм

Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Британская актриса Белла Рэмси призналась, что во время съемок сериала "Одни из нас" у нее диагностировали аутизм. Об этом она рассказала изданию Vogue.

Рэмси отметила, что во время съемок первого сезона один из участников съемочной команды предположил наличие аутизма у актрисы, так как у его дочери наблюдали похожие симптомы. После обращения к психиатру диагноз подтвердился.

Актриса заявила, что подозревала, что может быть нейроотличным человеком, и в школьные годы зачастую чувствовала себя "не в своей тарелке". По ее словам, она считала себя странной, однако была более уверенна в присутствии взрослых людей. При этом Рэмси испытывала трудности с сенсорным восприятием и была очень чувствительна к языку тела и микровыражениям лиц окружающих.

"Я всегда наблюдала за людьми и училась у них. Необходимость учиться тому, как общаться и взаимодействовать с окружающими людьми, помогла мне в актерской игре", – добавила актриса.

Рэмси также заявила, что ей нравятся повседневные занятия, поэтому ее работа ей идеально подходит, поскольку там есть четкие правила "где стоять и что есть". Кроме того, осознание своего диагноза приносит актрисе чувство свободы, ведь теперь она может не корить себя за неспособность выполнять базовые задачи.

Ранее американский рэпер Канье Уэст заявил, что врачи диагностировали у него аутизм. Исполнитель рассказал, что супруга Бьянка Цензори посоветовала ему обратиться к психиатру, так как не была уверена, что специалисты правильно поставили Уэсту биполярное расстройство. Музыкант подчеркнул, что после посещения врача и постановки нового диагноза он лучше понял мотивы своих поступков.

