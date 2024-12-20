Представитель Макаревича заявил, что музыкант не будет оспаривать закрытие фирмы в РФ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ)

Уехавший из РФ основатель группы "Машина времени" и музыкант Андрей Макаревич (внесен в реестр иноагентов в РФ) не планирует подавать жалобу на решение о закрытии принадлежавшего ему ООО "Философия ненасилия". Об этом рассказал пресс-секретарь артиста Антон Чернин, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он напомнил, что организация была открыта еще по тем требованиям закона об иноагентах, которые сейчас уже действуют в измененном виде. При этом представитель музыканта также указал на то, что у Макаревича нет в России имущества и бизнес-проектов.

"Философия ненасилия" была зарегистрирована в январе прошлого года. Как следует из данных системы проверки контрагентов "Контур. Фокус", организация должна была создавать кинофильмы и телевизионные программы, организовывать радиовещание, вести рекламную деятельность информационных служб и оказывать полиграфические услуги.

В результате 18 декабря фирму исключили из ЕГРЮЛ по причине недостоверных сведений. Кроме того, организация не проявляла признаков активности.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что Макаревич может владеть примерно 70 объектами недвижимости в России.

