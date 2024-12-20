ФНС решила исключить фирму Андрея Макаревича из ЕГРЮЛ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Андрей Макаревич признан в РФ иноагентом)

ФНС РФ приняла решение об исключении ООО "Философия ненасилия", принадлежащей музыканту Андрею Макаревичу (признан иноагентом в РФ), из ЕГРЮЛ, сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято 18 декабря из-за включенных в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о юридическом лице. Кроме того, фирма не проявляла признаков активности.

"Философия ненасилия" была зарегистрирована в январе 2023 года. Она должна была заниматься производством кинофильмов и телевизионных программ, радиовещанием, вести рекламную деятельность информационных служб и оказывать полиграфические услуги.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что музыкант и лидер группы "Машина времени" Макаревич может владеть примерно 70 объектами недвижимости в России. В связи с этим он заявил, что инициативу о зачислении доходов иностранных агентов на спецсчет необходимо было предлагать давно для того, чтобы "парализовать" все имущество иноагентов в России.

Между тем во время разговора с пранкерами Макаревич заявил, что поддерживает украинскую сторону конфликта и негативно относится к СВО. В настоящее время музыкант живет в Израиле.

В связи с этим Макаревича могут привлечь по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". Певцу грозит два года лишения свободы.

