Рэпер Natan объяснил, почему изменял жене с блогером Лерчек

Фото: vk.com/natan_official

Рэпер Natan (настоящее имя – Алишер Мирзохонов. – Прим. ред.) заявил, что изменял жене с блогером Валерией Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, на шоу "Звезды в джунглях" из-за нехватки секса с супругой. Об этом он заявил в программе "Сессия", которая опубликовала соответствующий выпуск с исполнителем во "ВКонтакте".

Певец признался, что они с женой расстались уже шесть лет назад. Он пояснил, что на протяжении этого времени разочаровывал супругу своим поведением и разбил ей сердце, поэтому она потеряла к нему интерес. По его словам, когда их отношения зашли в тупик, он не смог сесть и поговорить до шоу "Звезды в джунглях" с женой.

"Если ты хочешь быть мужиком и не потерять в себе мужика, то ты должен выяснить эту ситуацию, подойти к жене и прямо сказать: "Любимая, мне не хватает секса. Давай-ка этот вопрос решим", – считает рэпер.

В связи с этим Natan признал, что струсил поступить подобным образом. Он предположил, что в романе с Лерчек на шоу соединились две больные души, которые решили поддержать друг друга. Однако артист хочет вымолить прощение у супруги и сохранить семью. Сейчас, как утверждает рэпер, они вместе ходят к психологу.

В середине октября рэпер подтвердил, что на проекте "Звезды в джунглях" между ним и Лерчек возникла симпатия. До этого некоторые СМИ опубликовали видео, на котором знаменитости целовались, несмотря на то что музыкант женат.

Позже жена рэпера Анастасия Швецова объявила о расставании с ним. При этом она не считает связь рэпера с блогером изменой.

Артисту пришлось объясняться и за поцелуи с певицей Бьянкой (настоящее имя – Татьяна Липницкая. – Прим. ред.). Музыкант заявил, что они "мутили схемы".

При этом блогер Виктория Боня призвала поддержать рэпера после публичных скандалов с его участием. По ее мнению, женатый Natan сильно переживает из-за своих отношений с Лерчек и Бьянкой.

Несмотря на все инциденты с изменами Natan признался в любви своей жене. Музыкант выразил надежду на примирение с супругой. Natan пояснил, что не может жить ради себя, но готов сделать все возможное ради своей жены и детей.

