Жена Охлобыстина рассказала, что актер не сразу осознал попадание в него пули

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российский актер Иван Охлобыстин, попав под обстрел в Донбассе, не сразу осознал, что в него попала пуля. Он подумал, что наступил на обледенелую ветку, рассказала жена артиста Оксана, сообщает RT.

Женщина отметила, что в ребре ее супруга не нашли трещину, как сообщала пресса, однако пару дней оно болело.

"Когда приехал, раздеваться стал, увидел, что "броник" чуть пробит по касательной", – добавила жена актера.

20 декабря стало известно, что Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе, когда доставлял гумпомощь. Об этом рассказала его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина.

До этого Охлобыстин отметил, что хотел стать военным священником в зоне проведения спецоперации. Во время своего визита в Донецк он рассказал, что подавал соответствующее прошение, однако его отклонили.

По его словам, многие люди из его окружения отправились на линию боевого соприкосновения или оказывают помощь подразделениям ВС России. На некоторое время Охлобыстин оставил карьеру и служил священником.

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