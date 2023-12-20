Дочь Охлобыстина заявила, что актер попал под обстрел в Донбассе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Российский актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе, когда доставлял гумпомощь. Об этом рассказала его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мама с папой в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу, в "броник", – уточнила она.

Дочь призналась, что испытывает чувство гордости за отца.

Ранее Охлобыстин заявил, что хотел стать военным священником в зоне проведения спецоперации. Во время своего визита в Донецк он рассказал, что подавал соответствующее прошение, однако его отклоняют.

По его словам, многие люди из его окружения отправились на линию боевого соприкосновения или оказывают помощь подразделениям ВС России. На некоторое время Охлобыстин оставил карьеру и служил священником.



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