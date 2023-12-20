Представитель Дмитрия Красилова сообщил, что танцора похоронят в Алтайском крае

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Танцора и шоумена Дмитрия Красилова похоронят в его родном регионе, Алтайском крае. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на представителя артиста Андрея.

По его словам, организация траурных мероприятий пока еще не закончена. Родственники танцора решают данные вопросы. Однако известно, что похороны пройдут в Алтайском крае, а прощание состоится в столице, добавил агент артиста.

О смерти танцора Красилова стало известно 18 декабря. Его обнаружили мертвым в квартире в Москве. Как уточнили в оперативных службах, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Однако точно будет известно после проведения медицинской экспертизы.

Как отметила певица Анна Калашникова, незадолго до смерти Красилов хорошо себя чувствовал и был активен. Артистка рассказала, что на днях переписывалась с танцором.

По ее словам, мужчина всегда был "бодрячком", несмотря на большой вес и одышку. Певица предположила, что на фоне лишнего веса у Красилова могли быть проблемы со здоровьем.

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