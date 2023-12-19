Певица Калашникова заявила, что незадолго до смерти Красилов чувствовал себя хорошо

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Незадолго до смерти артист Дмитрий Красилов хорошо себя чувствовал и был активен. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на певицу Анну Калашникову.

Она уточнила, что узнала о кончине Красилова на мероприятии. Новость вызвала у нее шок, подчеркнула певица.

"Боже, мы только виделись, только-только отмечали выход его новой песни, виделись на всех новогодних мероприятиях, честно говоря, вообще не верится. Он такой живчик, бодрячок. Я в шоке. Мы, честно говоря, все коллеги в шоу-бизнесе, кто дружил, пребываем в шоке", – поделилась Калашникова.

Артистка добавила, что на днях переписывалась с Красиловым. По ее словам, мужчина всегда был "бодрячком", несмотря на большой вес и одышку. Певица предположила, что на фоне лишнего веса у Красилова могли быть проблемы со здоровьем. В предновогодней гонке выступлений мужчина мог не уделять достаточного внимания своему самочувствию, поделилась Калашникова.

Вместе с тем она рассказала, что предлагала Красилову обратиться к ее знакомому диетологу. Тот на словах якобы соглашался, но откладывал визит.

О смерти танцора Красилова стало известно 18 декабря. Его обнаружили мертвым в квартире в Москве. Как уточнили в оперативных службах, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Однако точно будет известно после проведения медицинской экспертизы.

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