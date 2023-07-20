Продюсер Пригожин допустил, что Канада могла перепутать его с другим Пригожиным

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В своих антироссийских санкциях Канада занимается нарушением прав человека. Оттава могла пойти на введение ограничений против Иосифа Пригожина, перепутав его с другим Пригожиным, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на продюсера.

"Не надо требовать демократии от России, если вы сами не готовы к демократии. Канада запрещает въезжать или выезжать, путешествовать. Как раз то, о чем гласит демократия, – свобода передвижений, свобода мнения, свобода мысли", – отметил он.

По словам продюсера, институт демократии в Канаде присутствует лишь для узкого круга. Пригожин уточнил, что планов на гастроли туда нет.

"Парадокс в том, что в Канаду нужна отдельная виза, поэтому они могли бы просто не давать визу. Я уже не буду говорить нюансы, где существуют определенные ошибки в именах", – продолжил он.

Продюсер добавил, что проживать в Канаде они с Валерией не планировали. Пара всегда уважительно относилась к государствам, где была в качестве туристов, сказал собеседник издания. Пригожин также заключил, что не расстроен по поводу введения санкций.

Ранее канадская сторона внесла в санкционный перечень по России 39 физических и 25 юридических лиц. В список включили продюсера Иосифа Пригожина и его жену певицу Валерию, артистов Shaman, Юлию Чичерину, Филиппа Киркорова, Ивана Охлобыстина, музыканта Александра Скляра, актеров Дмитрия Харатьяна и Марию Федосееву-Шукшину.

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